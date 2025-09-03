Werder-Neuzugang Boniface: Bin bei 100 Prozent

Bremen (dpa/lni) –

Neuzugang Victor Boniface fühlt sich topfit, um für Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga auf Torejagd zu gehen. «Wenn mein Körper nicht bei 100 Prozent wäre, wäre ich im Krankenhaus und könnte nicht mit Ihnen sprechen», sagte der 24 Jahre alte Stürmer bei seiner Vorstellung an der Weser.

Der Nationalspieler Nigerias wollte eigentlich von Werders Liga-Rivalen Bayer Leverkusen zur AC Mailand wechseln. Nachdem der Medizincheck aus Sicht der Italiener negativ ausgefallen war, wurde daraus aber nichts.

Boniface bleibt bis zum Saisonende auf Leihbasis in Bremen. Eine Kaufoption haben beide Clubs nicht vereinbart. Gefragt nach seinen Zielen mit Werder, blieb der 24-Jährige zunächst zurückhaltend. Ganz oben auf der Liste steht «fit bleiben».