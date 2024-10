Werder muss in Gladbach auf Offensivspieler Grüll verzichten

Bremen (dpa/lni) –

Offensivspieler Marco Grüll von Werder Bremen fällt für das kommende Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach aus. Der österreichische Nationalspieler zog sich beim 1:0 im DFB-Pokal am Mittwoch beim SC Paderborn eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie Werder mitteilte.

Grüll musste in Paderborn wegen der Schmerzen kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Gladbach steht der 26-Jährige definitiv nicht zur Verfügung. Ein Einsatz am 9. November im Heimspiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel sei aber nicht ausgeschlossen.