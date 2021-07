Werder mit Kantersieg im Testspiel gegen FC Oberneuland

Oberneuland (dpa/lni) – Werder Bremen bleibt in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison ungeschlagen. Beim Nord-Regionalligisten FC Oberneuland gewann der Bundesliga-Absteiger am Dienstagabend in einem Testspiel über zwei Mal 60 Minuten klar mit 12:0 (7:0). Dabei erzielten Josh Sargent und Leonardo Bittencourt je drei Treffer. Am Samstag geht es für die Grün-Weißen mit einem Testspiel-Doppelpack beim niederländischen Fußball-Erstligisten Feyenoord Rotterdam weiter. Zum Zweitliga-Auftakt trifft das Team von Trainer Markus Anfang am 24. Juli auf Hannover 96.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-371508/2

