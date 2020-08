Werder leiht Chong von Manchester United aus

Tahith Chong von Manchester United nimmt an einer Trainingseinheit teil. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa/Archivbild

Zell am Ziller (dpa) – Werder Bremen hat den Transfer des niederländischen U21-Nationalspielers Tahith Chong perfekt gemacht. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Manchester United in die Fußball-Bundesliga. Das gaben die Bremer am Sonntagnachmittag während ihres Trainingslagers im österreichischen Zillertal bekannt. Chong hatte am Morgen bereits vor seiner Vertragsunterschrift zum ersten Mal mit seinem neuen Team trainiert. «Er ist ein technisch guter Spieler, der auf beiden Außenpositionen spielen kann. Zudem verfügt er über ein hohes Tempo, das unserem Spiel guttun wird», sagte Trainer Florian Kohfeldt.

