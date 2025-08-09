Werder kassiert Niederlage beim Tag der Fans

Bremen (dpa) –

Werder Bremen sucht eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld noch nach seiner Form. Gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio verloren die Grün-Weißen beim Tag der Fans im Weserstadion 1:2 (0:2) und zeigten sich dabei vor allem in der Offensive harmlos.

Nach dem Wechsel von Marvin Ducksch zu Birmingham City brauchen die Norddeutschen unbedingt noch einen Stürmer. Wunschkandidat ist André Silva von RB Leipzig, der schon in der Rückrunde der vergangenen Saison an Werder ausgeliehen war. Bislang konnten sich beide Vereine aber nicht auf einen Transfer einigen.

Nur Schmid trifft

Gegen Udinese Calcio begann Keke Topp in der Sturmspitze, ließ aber erneut Erstliga-Format vermissen. Keinan Davis (28. Minute) und Matteo Palma (37.) brachten die Italiener vor der Pause in Führung, Romano Schmid gelang vor 27.500 Zuschauern per Foulelfmeter immerhin noch der Anschlusstreffer (53.). Es war das erste Bremer Tor nach zuvor vier Testspielen ohne Erfolgserlebnis.

Schon am Vormittag hatte Werder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Italiener gespielt und 0:1 verloren. Die Partie ging nur über zweimal 30 Minuten, weil Werder zu viele verletzte Spieler beklagt.