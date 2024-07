Werder-Kapitän Friedl: Keine Wechselabsichten

Zell am Ziller (dpa/lni) –

Werder-Kapitän Marco Friedl hat alle Gerüchte um einen möglichen Wechsel nach England zurückgewiesen. «Das sind Gerüchte, ich habe immer gesagt, wie wohl ich mich hier fühle und dass ich noch einiges mit dem Verein vorhabe», sagte der 26-jährige Österreicher im Trainingslager des Bremer Fußball-Bundesligisten in Zell am Ziller in Österreich. «Über eine Anfrage wurde bislang nicht gesprochen, und für den Verein und mich ist das kein Thema.»Laut Medienberichten aus England soll Nottingham Forest aus der Premier League Interesse an dem Abwehrspieler haben. Werders Sportchef Clemens Fritz hatte schon zuvor klargestellt, dass Friedl an der Weser bleiben solle: «Er ist unser Kapitän. Er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Wir haben nullkommanull Interesse, ihn abzugeben.» Die Bremer sind bis zum 27. Juli im Trainingslager in Österreich.