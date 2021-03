Werder in Bestbesetzung gegen Wolfsburg

Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf die aktuell beste Mannschaft zurückgreifen. «Es steht das gleiche Personal wie in der vergangenen Woche zur Verfügung», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Freitag. Lediglich Ersatztorwart Michael Zetterer und Mittelfeldspieler Ilia Gruev stehen nicht zur Verfügung. Der Bremer Trainer erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Weserstadion ein spannendes Duell mit dem Tabellendritten. «Ich rechne mit einem sehr temporeichen Spiel, das von viel Körperlichkeit geprägt sein wird.»

Obwohl die Bremer mit 30 Punkten und neun Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz sehr gut dastehen, duldet Kohfeldt nach wie vor keinen Schlendrian bei seinen Spielern. «Wir haben uns eine Ausgangslage geschaffen, die solide bis gut ist, aber wir müssen schon noch weiter punkten», sagte Kohfeldt, der anders als in der vergangenen Saison nicht in den Abstiegskampf hereingezogen werden will. «Wir wollen es solide schaffen, so dass es nie zu einem ganz dramatischen Thema wird», sagte Kohfeldt.

