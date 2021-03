Werder empfängt Bayern: Wolfsburg gegen den Tabellenletzten

Bremens Trainer Florian Kohfeldt gestikuliert während des Spiels. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bremen (dpa/lni) – In der Fußball-Bundesliga empfängt Werder Bremen heute Nachmittag den FC Bayern München. Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist um 15.30 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt holte zuletzt aus drei Partien sieben Punkte und setzte sich dadurch vorentscheidend von den Abstiegsrängen ab. In der Hinrunde gelang Werder beim 1:1 in München eine Überraschung gegen den deutschen Serienmeister. Die vorangegangenen 19 Bundesliga-Partien verloren die Bremer jedoch gegen ihren alten Rivalen.

Zeitgleich hat der VfL Wolfsburg den FC Schalke 04 zu Gast. Die Niedersachsen sind gegen den Tabellenletzten klarer Favorit und wollen nach den beiden Niederlagen im DFB-Pokal und in der Bundesliga schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

