Werder-Coach vor BVB-Duell: Chance, Highlights zu setzen

Bremens Trainer Florian Kohfeldt steht am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa

Bremen (dpa) – Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt sieht das schwierige DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund als Chance in der Krise seines Clubs. «Der Pokal gibt immer die Möglichkeit gerade für Mannschaften, die in anderen Wettbewerben nicht so gut dastehen, besondere Highlights zu setzten», sagte der 37-Jährige am Montag in Bremen. «Das ist etwas, was wir uns ganz fest vorgenommen haben.» Man müsse mal nicht auf die Tabelle achten, sagte der Coach des Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga. Das könne ein Vorteil sein.

«Wir wissen, wie dramatisch die Situation ist in der Bundesliga, aber das spielt morgen keine Rolle», sagte Kohfeldt und hob die Außenseiterrolle gegen den offensivstarken Gast aus dem Ruhrgebiet hervor. «Wir haben wenig zu verlieren in diesem Spiel. Ich gehe davon aus, dass ganz Deutschland einen souveränen Sieg von Borussia Dortmund erwartet.» Das Achtelfinale im Weserstadion beginnt an diesem Dienstag um 20.45 Uhr (ARD und Sky).

