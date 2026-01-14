Werder-Coach Steffen nach 0:3 nicht sauer: Basis stimmt

Dortmund (dpa) –

Komplett unzufrieden war Horst Steffen trotz der auf dem Papier deutlichen Niederlage gegen Borussia Dortmund nicht. «Wir haben eine ordentliche Partie gesehen von meiner Mannschaft», sagte der Trainer von Werder Bremen nach dem 0:3 gegen den BVB. «Am Ende war es für mich ein Ergebnis, das ein Stück weit zu hoch ausgefallen ist.»

Nächste Chance bereits am Freitag

Tatsächlich zeigte Werder vor allem in der ersten Hälfte ein gutes Auswärtsspiel. Die Bremer stellten den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga immer wieder vor Probleme. Vorne waren die Norddeutschen allerdings zu harmlos. Aus dem Auftritt könne man jedoch einiges Positives mitnehmen, sagte Steffen: «Wir haben eine Basis gesehen, auf der wir aufbauen können, mit der wir arbeiten können.»

Werder sollte allerdings bald mal wieder gewinnen. Von den vergangenen sechs Partien haben die Bremer vier verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schon am Freitag empfängt der SVW Eintracht Frankfurt zum nächsten Spiel.