Werder-Chef: Konsequenz auch bei Rassismus oder Sexismus

Bremen (dpa) – Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald hat sich im Streit zwischen Fanszenen und dem DFB für Differenzierung und Dialog und gegen vorschnelle Pauschalisierungen ausgesprochen. Zudem forderte der Geschäftsführer des Bundesligisten Werder Bremen vom Deutschen Fußball-Bund ein konsequenteres Vorgehen auch bei anderen Vorfällen. «Für den SV Werder ist nicht verhandelbar, dass Gewalt und Aufrufe zur Gewalt genauso wie gewaltverherrlichende Banner und massive Beleidigungen gegen Einzelpersonen in unserer Gesellschaft und in unseren Stadien nichts zu suchen haben», schrieb Hess-Grunewald in einem Beitrag für den «Kicker» (Donnerstag).

Dazu zähle Werder «auch einige der gezeigten Banner, die sich gegen Dietmar Hopp richteten. Diese Banner verurteilen wir deutlich. Wir würden uns aber wünschen, dass mit gleicher Deutlichkeit wie am vergangenen Wochenende auch rassistische, sexistische, homophobe oder antisemitische Verfehlungen abgelehnt werden», meinte der 59-Jährige.

Genau so müsse «die aktive Fanszene respektieren, dass der moderne Fußball viele Gesichter und Ausdrucksarten kennt», betonte Hess-Grunewald. Ziel müsse es sein, «eine Balance anzustreben, die die Wurzeln und Traditionen dieses Volkssports und seiner Fankurven respektiert, aber Weiterentwicklung nicht ausschließt».

Der Konflikt hatte sich an einem Stadionverbot für Anhänger von Borussia Dortmund für die beiden kommenden Jahre in Hoffenheim entzündet, nachdem BVB-Fans erneut ein Plakat mit Hoffenheims Mäzen Hopp im Fadenkreuz gezeigt hatten.

Recht- und Verfahrensordnung des DFB

Polizei-Mitteilung zur Ermittlungsgruppe

Fragen und Antworten auf dfb.de

AG Fankulturen

Queer Football Fanclubs