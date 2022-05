Werder Bremen verurteilt rassistischen Übergriff

Bremen (dpa/lni) –

Ein Mitarbeiter von Werder Bremen ist in der Hansestadt rassistisch beleidigt worden. Am vergangenen Wochenende sei der Mann wegen seiner Hautfarbe beleidigt, verfolgt und körperlich attackiert worden sein, teilte der Verein am Dienstag mit. Details zum Ort und dem Hergang des Übergriffs nannte der Club zunächst nicht.

Der Verein verurteilte den Übergriff «aufs Schärfste». «Uns allen muss nicht zuletzt durch diesen schockierenden Vorfall bewusst sein, dass Rassismus nach wie vor ein reales Problem darstellt – nicht irgendwo, sondern hier in Bremen, hier im Umfeld des SV Werder», sagte Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Werder setzt sich mit Aktionen immer wieder für ein entschiedenes Handeln gegen Diskriminierung, Intoleranz und Rassismus ein.