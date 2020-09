Bremen (dpa/lni) – Werder Bremens Talent Jonah Osabutey wechselt auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven. Nach Club-Angaben vom Mittwoch wird der 21 Jahre alte Stürmer aus Ghana für ein Jahr verliehen. Zudem hat sich Leuven eine Kaufoption gesichert. Osabutey spielte in der vergangenen Saison für Royal Excel Mouscron ebenfalls in der ersten belgischen Liga und erzielte in 22 Partien fünf Tore. Für Werder Bremen kam er bislang in der U23 und U19 zum Einsatz.

Mitteilung Werder Bremen