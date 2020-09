Werder Bremen verleiht Nachwuchsspieler David Philipp

Eine Werder Bremen Fahne weht vor blauem Himmel. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seinen Nachwuchsspieler David Philipp für zwei Jahre an den niederländischen Erstligisten ADO Den Haag verliehen. Die Niederländer besitzen zudem eine Kaufoption, wie die Bremer am Montag mitteilten. Allerdings verfügt Werder über eine Rückkaufoption auf den 20 Jahre alten Rechtsaußen. «Die Eredivisie ist für den Spielstil von David Philipp ideal. Wir hoffen, dass er sich bei ADO Den Haag durchsetzen kann und die nächsten Entwicklungsschritte gehen wird», sagte Geschäftsführer Frank Baumann. In der vergangenen Saison absolvierte Philipp 18 Partien für die U23 der Bremer und erzielte dabei sieben Treffer.

Werder-Mitteilung