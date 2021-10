Werder Bremen verlängert mit Niklas Schmidt

Niklas Schmidt von Bremen jubelt nach einem Tor. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Niklas Schmidt verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag mit. «Niklas hat sich durch starke Trainingsleistungen während der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt, seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer festen Größe im Team entwickelt», sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann über den 23-Jährigen. Schmidt war in der vergangenen Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machte Werder wie üblich keine Angaben. Schmidt kam in dieser Saison bislang in allen neun Zweitliga-Partien zum Einsatz.

