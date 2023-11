Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen und Zweitligist Hansa Rostock haben in der aktuellen Länderspielpause kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Die beiden Teams treffen am Donnerstag (13.30 Uhr) in Bremen aufeinander. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.