Werder Bremen überzeugt: Siege gegen St. Pauli und Groningen

Werders Felix Agu (r) und St. Paulis Maximilian Dittgen im Zweikampf. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Lohne (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart bereits in einer guten Verfassung. Die Hanseaten gewannen am Samstag ein Testspiel-Doppelpack vor 500 Zuschauern in Lohne gegen den Zweitligisten FC St. Pauli mit 1:0 (1:0). Zuvor bezwang der Fast-Absteiger den niederländischen Club FC Groningen klar mit 4:0 (4:0). Gegen den Hamburger Zweitligisten traf der abwanderungswillige Milot Rashica nach einer Einzelleistung zwei Minuten vor der Pause.

Mit einer komplett anderen Mannschaft überzeugten die Hanseaten bereits gegen den FC Groningen. Ohne den geschonten früheren Bayern-Star Arjen Robben, der sich in der Heimat auf die neue Saison vorbereitet, war der niederländische Erstligist gegen die Hanseaten von Beginn an chancenlos. Josh Sargent (10.), Johannes Eggestein (15.), Leonardo Bittencourt (25.) und der flinke Neuzugang Tahith Chong (34.) trafen für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt.

