Werder Bremen trennt sich von Stadionsprecher Stoll

Bremen (dpa/lni) –

Werder Bremen hat die Zusammenarbeit mit Stadionsprecher Christian Stoll mit sofortiger Wirkung beendet. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei «nach mehreren Gesprächen in den letzten Wochen» getroffen worden, hieß in der Mitteilung. Über die Gründe der Trennung machte der Club keine Angaben. Nach einem Bericht der «Bild» soll sich Stoll nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg am 9. September gegenüber dem Schiedsrichter im Ton vergriffen haben. Stoll war seit 21 Jahren gemeinsam mit Arnd Zeigler Stadionsprecher bei Werder. Zeigler soll nun vorerst alleine als Stadionsprecher bei den Bremer Heimspielen antreten.