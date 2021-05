Berlin (dpa) – Werder Bremen steigt nach 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Norddeutschen rutschten durch das 2:4 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag am Samstag noch auf Platz 17, der 1. FC Köln rettete sich durch ein 1:0 (0:0) gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 als 16. in die Relegation.

