Werder Bremen schlägt Almelo bei Weiser-Debüt

Lohne (dpa) – Beim Debüt von Neuzugang Mitchell Weiser hat der SV Werder Bremen sein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo gewonnen. Der Fußball-Zweitligist besiegte Almelo am Mittwoch in Lohne mit 2:0 (1:0). Oscar Schönfelder brachte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Abdenego Nankishi.

Weiser, den die Bremer tags zuvor von Bayer Leverkusen ausgeliehen hatten, spielte von Beginn an und wurde Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt. Erstmals in dieser Spielzeit war auch der zuvor verletzte Jiri Pavlenka wieder als Torwart für die Grün-Weißen auf dem Platz dabei.

