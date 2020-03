Werder Bremen: Profis und Trainer verzichten auf Gehalt

Bremen (dpa) – Die Fußball-Profis und Verantwortlichen von Bundesliga-Abstiegskandidat Werder Bremen haben dem Verein wegen der drohenden Einnahmeverluste in der Coronakrise einen freiwilligen Gehaltsverzicht angeboten. «Der Mannschaftsrat ist auf uns zugekommen, proaktiv», sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Montagabend in einer Telefonkonferenz mit mehreren Bremer Medien. «Wir haben Spieler, die sich mit Werder, den Mitarbeitern und den Fans absolut identifizieren – gerade in schwierigen Zeiten. Deswegen kann jeder davon ausgehen, dass Spieler, Trainerteam und Geschäftsführung mit gutem Beispiel vorangehen und den Verein und vor allem die Mitarbeiter unterstützen.»

Konkrete Zahlen nannte Baumann aber nicht. «Zu den Dimensionen werde ich nichts sagen, das kann ich auch noch nicht, weil es noch nicht final verabschiedet wurde», sagte der 44-Jährige. «Aber auch wenn das besprochen wurde, werden wir das nicht in Zahlen nach außen geben.»

Beitrag in Bild