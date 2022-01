Werder Bremen mit Trio gegen Düsseldorf

Keine Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen (dpa/lni) – Werder Bremens Trainer Ole Werner setzt im ersten Punktspiel des neuen Jahres auf genau jene Elf, die vor der kurzen Winterpause 4:1 bei Hannover 96 gewonnen hat. Das bedeutet, dass auch das Trio Marco Friedl, Milos Veljkovic und Niclas Füllkrug am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Startelf steht. Die drei Fußball-Profis waren am 2. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden, konnten zu Beginn der Woche die häusliche Isolation aber verlassen.

