Werder Bremen hofft auf Comeback von Füllkrug und Toprak

Bremen (dpa) – Werder Bremen hofft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch in dieser Saison auf ein Comeback der lange verletzten Niclas Füllkrug und Ömer Toprak. «Beide werden am Ende dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Sie werden noch nicht am Sonntag in Wolfsburg, wohl aber mit Blick auf Paderborn oder Bayern München wieder eine Alternative sein können», sagte Trainer Florian Kohfeldt einen Tag vor dem wichtigen Nachholspiel am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Sky). Bei Mittelstürmer Füllkrug gehe es nach seinem Kreuzbandriss «zwar nur um Jokereinsätze, aber auch die können sehr wertvoll sein».

Der Neuzugang von Hannover 96 hat in dieser Saison bislang nur die ersten vier Spiele mitmachen können. Innenverteidiger Toprak zog sich im März beim DFB-Pokalspiel in Frankfurt einen Riss des Syndesmosebandes zu. Nicht mehr planen kann Kohfeldt dagegen mit dem an der Hüfte verletzten Routinier Nuri Sahin. «Bei Nuri Sahin hat sich die Verletzung als so schwer erwiesen, dass wir davon ausgehen müssen, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt.»

