Werder Bremen gibt Engelhardt an SC Freiburg ab

Werder Bremen gibt Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt endgültig an den SC Freiburg ab. Die Breisgauer zogen die Kaufoption für den 22-Jährigen, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von Bremen an Freiburg ausgeliehen war. Das teilte Werder am Sonntag mit. «Yannik hat sich in den letzten 24 Monaten sehr gut in Freiburg entwickelt, sodass der SC ihn gerne halten wollte», sagte Werder Bremens Fußballchef Clemens Fritz. Engelhardt spielte bislang 54 Mal für die zweite Mannschaft der Freiburger in der dritten Liga.