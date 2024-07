Werder Bremen: Gegen BVB und Bayern jeweils am Samstag

Wolfsburg/Bremen (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg bestreitet sein Bundesliga-Auftaktspiel an einem Sonntag. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl spielt am 25. August (15.30 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Werder Bremen beginnt einen Tag zuvor am 24. August (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg die Saison. Das geht aus der genauen Terminierung der ersten fünf Spieltage durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hervor.

Die Bremer empfangen die beiden Top-Teams Borussia Dortmund und Bayern München jeweils am Samstag. Gegen den Champions-League-Finalisten BVB mit dem Ex-Werder-Spieler Nuri Sahin als neuen Cheftrainer geht es am 31. August (15.50 Uhr/Sky), die Bayern sind am 21. September (15.30 Uhr/Sky) zu Gast. Die schwierigste Aufgabe in der Anfangsphase der Saison gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen steht für die Wolfsburger im Sonntag-Spiel am 22. September (15.30 Uhr/DAZN) an.