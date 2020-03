Werder Bremen bestätigt Absage des Bundesligaspiels

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die Spielabsage für die Partie am Montag (20.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen durch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bestätigt. Die Politik befürchtet rund um das eigentliche Geisterspiel am Montagabend laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) «2000 bis 3000 Menschen, die sich vor dem Stadion einfinden» werden. Durch die Ausbreitung des Coronavirus hatte das Bundesland Bremen bereits am Montag Versammlungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Daher habe sich der Innensenator laut Werder-Mitteilung «für die Spielabsage entschieden».

Mittelung Werder Bremen