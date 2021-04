Werder-Boss Baumann stützt Kohfeldt: «Der richtige Trainer»

Bremens Trainer Florian Kohfeldt gibt vor Spielbeginn ein Statement ab. Foto: Guido Kirchner/dpa

Bremen (dpa) – Trotz der sportlichen Talfahrt und sechs Niederlagen in Serie steht Trainer Florian Kohfeldt bei Werder Bremen nach wie vor nicht zur Disposition. «Ich habe keine Zweifel daran, dass Florian der richtige Trainer für uns ist», sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Donnerstag dem Multimedia-Portal deichstube.de. Die Bremer hatten am Mittwochabend gegen den FSV Mainz 05 mit 0:1 (0:1) verloren und mit der sechsten Niederlage nacheinander einen Negativrekord aufgestellt.

Doch anders als alle anderen Clubs im Tabellenkeller will Werder den Coach nicht wechseln. Schon in der vergangenen Saison hatten die Verantwortlichen trotz des drohenden Abstiegs und viel Kritik an Kohfeldt festgehalten. In der Relegation gelang schließlich die Rettung gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim. «Florian hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist und schwierige Saisonphasen bewältigen kann», sagte Baumann.

