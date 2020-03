Werder bleibt nach Pokalspiel in Frankfurt

Bremen (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen kehrt nach dem Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt nicht wie sonst üblich nach Bremen zurück. Stattdessen bleibt das Team von Trainer Florian Kohfeldt bis zum Freitag in Frankfurt, um von dort direkt weiter nach Berlin zu reisen. Dort steht am Samstag das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC an. «Das hat sowohl logistische als auch sportliche Gründe», erklärte Kohfeldt die ungewöhnliche Maßnahme am Dienstag. «Wir sparen uns so eine lange Busfahrt, die der Regeneration nicht zuträglich gewesen wäre.»

Die Bremer Verantwortlichen versuchen angesichts der dramatischen Lage im Abstiegskampf derzeit alles, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Bereits vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig Mitte Februar hatte Werder ein Kurztrainingslager in Leipzig bezogen. Nun zieht Kohfeldt seine Spieler nach dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Frankfurt also erneut zusammen. Werder belegt in der Bundesliga derzeit Platz 17 und hat bereits acht Punkte Rückstand zu Rang 15. Allerdings hat Bremen auch ein Spiel weniger absolviert.

