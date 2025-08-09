Wer steht im HSV-Tor? Entscheidung erst nach dem Pokal

Hat bislang nicht entschieden, wer in der Bundesliga im HSV-Tor steht: Cheftrainer Merlin Polzin. Christian Charisius/dpa

Palma de Mallorca (dpa) –

Die Entscheidung, wer in der Bundesliga-Saison im Tor des Hamburger SV spielt, wird nach Aussage von Cheftrainer Merlin Polzin erst nach dem DFB-Pokal-Spiel in einer Woche fallen. Derzeit kämpfen Daniel Heuer Fernandes (32) und der vor wenigen Wochen verpflichtete Daniel Peretz (25) um den Status als Nummer eins in der Saison der Fußball-Bundesliga.

«Da haben wir in einer klaren Kommunikation im Torwartteam besprochen, dass Daniel Peretz gegen RCD Mallorca und Daniel Heuer Fernandes im DFB-Pokal in Pirmasens im Tor stehen wird», sagte der 34-Jährige in einem Interview auf der Club-Webseite.

Somit hätten beide noch einmal die Chance, «sich über eine längere Spielzeit zu präsentieren. Danach werden wir es gemeinsam auswerten und eine Entscheidung treffen», kündigte Polzin an.

Peretz der Herausforderer von Aufstiegs-Torwart Heuer Fernandes

Heuer Fernandes war in der vergangenen Aufstiegs-Saison unumstritten. Nach dem Abgang von Matheo Raab (1. FC Union Berlin) hat der HSV den israelischen Keeper Peretz vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen.

Aktuell sind die Hamburger im Trainingslager auf Mallorca und kehren am Sonntag zurück. Am Abend (20.00 Uhr/DAZN) steht der letzte Test vor dem Pflichtspielstart gegen RCD Mallorca aus der spanischen La Liga an.

In der ersten Runde des DFB-Pokals treten die Hamburger am 16. August (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) beim Oberligisten FK Pirmasens an. Eine Woche später bestreitet der HSV bei Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Spiel seit dem Abstieg 2018.