Wer künftig an der Spitze der Bremischen Bürgerschaft steht

Bremen (dpa/lni) –

Ralph Saxe ist neuer Vizepräsident der Bremischen Bürgerschaft. Der Grünen-Politiker wurde mit 55 von 82 abgegebenen Stimmen in geheimer Abstimmung gewählt, wie Bürgerschaftspräsidentin Antje Grootheer (SPD) nach der Wahl mitteilte. 23 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab zudem vier Enthaltungen. Der 66-Jährige folgt Sahhanim Görgü-Philipp (ebenfalls Grüne), die ihr Amt nach einem Skandal um ein Foto mit Koffern aus einer Holocaust-Ausstellung niedergelegt hatte.

Saxe ist in Bremerhaven geboren, hat einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge und arbeitet selbstständig als Weinhändler. Seit 2011 sitzt der Abgeordnete für die Grünen in der Bremischen Bürgerschaft und gilt als Spezialist für Verkehrspolitik.

Als Vizepräsident vertritt Saxe künftig Bürgerschaftspräsidentin Grotheer und leitet unter anderem Sitzungen des Landtags. Zum Vorstand gehören außerdem Vizepräsidentin Christine Schnittker (CDU) sowie sieben Schriftführerinnen und Schriftführer.