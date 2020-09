Wer ist «Jürgen»?

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Neu Wulmstorf (dpa/lni) – Vermutlich kommt es eher selten vor, dass man nach einem Einbruch mehr wertvolle Gegenstände findet als vorher: Doch in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg haben die Opfer beim Aufräumen einen goldenen Ehering entdeckt – der ihnen nicht gehörte. Es sei nicht auszuschließen, dass der Einbrecher den Ring mit dem eingravierten Namen «Jürgen» und einem Datum anderswo gestohlen und ihn dann im Haus des Paares verloren habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bislang aber seien sämtliche Versuche, den Besitzer anhand des Namens und des Datums zu finden, ohne Erfolg geblieben. Auch angezeigte Einbrüche im Umkreis und in der fraglichen Zeit hätten nicht weitergeholfen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Paar in Neu Wulmstorf war schon im Februar eingebrochen worden. Im Mai meldeten sich die beiden erneut bei der Polizei – mit dem Ring, dessen Herkunft sie sich nicht erklären konnten. Die Polizei sucht weiter nach dem Eigentümer.

Mitteilung mit Foto