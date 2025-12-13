Wer Bedürftige beschenken will, hat viele Möglichkeiten

Bremen (dpa/lni) –

Wer bedürftigen Menschen eine Freude zu Weihnachten machen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten. Drei Initiativen aus Bremen als Beispiel:

Geschenkbeutel für ukrainische Kinder:

Bei der Aktion «Weihnachten ist, wenn jemand liebevoll an dich denkt» füllten Freiwillige aus Bremen bunte Stoffbeutel mit kleinen Geschenken wie Süßigkeiten, Spielen und Buntstiften. 10.000 Beutel etwa mit Süßigkeiten, Spielen oder Buntstiften kamen zusammen, wie die Bremer Senatskanzlei mitteilte. Nun werden die Beutel in die Ukraine transportiert und dort in Schulen, Kindergärten und Kinderheimen verteilt. An dem Projekt beteiligen sich die Stiftung Solidarität Ukraine, die Bremische Evangelische Kirche, die Landesregierung und der Katholische Gemeindeverband in Bremen.

«Weihnachtswunder» für benachteiligte Kinder

Musikfans spenden Geld und dürfen sich dafür ihren Lieblingssong in das Programm der Radiosender Bremen Eins und Bremen Vier wünschen – das ist die Idee der Aktion «Weihnachtswunder». Teams der Radiosender besuchten dabei auch Weihnachtsmärkte und nahmen Spenden entgegen. Knapp 246.000 Euro kamen in diesem Jahr beim «Weihnachtswunder» zusammen. Das Geld geht an Projekte des Deutschen Kinderhilfswerks für armutsbetroffene und geflüchtete Kinder in Bremen, Bremerhaven und Umgebung.

Weihnachtstüten für Gefangene in Bremen

Mit einer Geldspende von zehn Euro ermöglichen Freiwillige, dass Gefangene in Bremen in der Weihnachtszeit eine Tüte mit Süßigkeiten, Kaffee und Gebäck erhalten. Die Aktion wird von der Gefängnisseelsorge der Justizvollzugsanstalt organisiert. Der evangelische Pastor Christian Fischer übergibt den Inhaftierten das Geschenk. In den vergangenen Jahren ermöglichten Spenden aus der Bevölkerung und den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, dass alle Gefangene eine Weihnachtstüte bekamen.