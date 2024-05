Weniger Zuwanderung: Touré will Flüchtlingsplätze streichen

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) will künftig weniger Flüchtlingsplätze in den Erstaufnahmen im Land vorhalten. Es seien zuletzt weniger Geflüchtete nach Schleswig-Holstein gekommen, sagte die Ministerin dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ, Samstag). «Die Zahlen sind supergering, das ist eine Auswirkung der Grenzkontrollen.» Den Angaben zufolge waren in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 noch mehr als 2000 Flüchtlinge in den Norden gekommen, 2024 waren es nur gut 1500. Fast alle der sieben Erstaufnahmen im Land stünden zur Hälfte leer. Die Erstaufnahmen hatten in dieser Woche der Zeitung zufolge 8380 Plätze, davon waren 4612 belegt.

«Wir haben die zusätzlichen Plätze im Zuge der Ukraine-Notkredite geschaffen, die Ende des Jahres auslaufen», sagte die Grünen-Politikerin dazu. Mit Blick auf die Haushaltslage könne das Land es sich aber nicht leisten, die Unterkünfte in großer Zahl leer stehen zu lassen. Stattdessen sollten ihrem Konzept zufolge 6000 aktive Plätze vorgehalten werden – bei einem Kontingent von mehreren Tausend inaktiven Plätzen, «die man sehr schnell hochfahren kann». Das Konzept wolle sie nun mit den Kommunen besprechen.