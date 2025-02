Weniger Wahlberechtigte zur Bundestagswahl im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Etwas weniger Menschen in Schleswig-Holstein als noch 2021 dürfen bei der Bundestagswahl am 23. Februar über die Zusammensetzung des Parlaments mitentscheiden. Rund 2,265 Millionen Menschen und damit 11.900 weniger als bei der vorherigen Wahl seien wahlberechtigt, sagte Landeswahlleiter Tobias Berger am Vormittag. Etwa 85.300 junge Menschen dürfen zum ersten Mal an der Bundestagswahl teilnehmen.

Zur Wahl stehen 13 Parteien, darunter neben den fünf auch im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW auch die im Bundestag vertretenen AfD und Linke. Außerdem treten im Norden die Freien Wähler, Die Partei von Satiriker Martin Sonneborn, Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei (MLPD), das Bündnis Deutschland und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Wahl an.