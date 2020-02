Weniger Verurteilungen an Niedersachsens Gerichten

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der von niedersächsischen Gerichten verurteilten Menschen ist zwischen 2008 und 2018 spürbar gesunken. Waren es 2008 noch 86 517 Verurteilte, so sank ihre Zahl bis 2018 auf 68 572, wie das Landesamt für Statistik in seinem jüngsten Monatsheft mitteilte.

Die Zahl der Abgeurteilten – also der Menschen, gegen die Strafbefehle erlassen oder Verfahren per Urteil oder Einstellung abgeschlossen wurden – gab in der Zeit von 106 692 auf 83 646 nach. 2018 kam es mit einem Anteil von 82,0 Prozent am häufigsten zu einer Verurteilung – 0,2 Prozentpunkte mehr als 2017. 2009 lag der Anteil der Verurteilungen bei 79,9 Prozent.

Deutlich verändert hat sich nach Angaben des Landesamts in den elf Jahren die Altersstruktur – deutlich zulasten der Erwachsenen: 2008 waren 79,1 Prozent der Verurteilten Erwachsene im Alter ab 21, für die Heranwachsenden im Alter von 18 bis 20 Jahren wurde ein Anteil von 10,9 Prozent ermittelt. 10 Prozent der Verurteilten waren damals strafmündige Jugendliche von 14 bis 17 Jahren. 2018 schließlich waren 87,1 Prozent der Verurteilten Erwachsene, etwa 8 Prozent waren Heranwachsende und 5 Prozent Jugendliche.

Heranwachsende werden je nach Persönlichkeitsentwicklung noch nach Jugendstrafrecht oder schon nach allgemeinem Strafrecht abgeurteilt. 2008 wurde in etwa einem Viertel der Fälle das allgemeine Strafrecht angewandt – 2018 lag dieser Anteil schon bei 36 Prozent.

2018 lag die Verurteiltenziffer – also die Zahl der Verurteilten je 100 000 strafmündige Einwohner – bei 985. Das bedeute, etwas weniger als ein Prozent der niedersächsischen Bevölkerung über 14 Jahren wurde von einem Gericht verurteilt. 2017 waren es noch 992 Verurteilte je 100 000 Einwohner. Den höchsten Stand erreichte die Zahl den Angaben zufolge 2004 mit 1392.

Die Verurteiltenziffer der Erwachsenen lag 2018 bei 939 – bei den Heranwachsenden waren es 1997, bei den Jugendlichen 1046. Vergleicht man die Geschlechter, betrug die Verurteiltenziffer bei Männern in dem Jahr 1644 – bei den Frauen waren es nur 350. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Ziffer der Männer um 0,1 Prozent, bei den Frauen sank sie um 3,7 Prozent. 71 Prozent der Verurteilten waren Deutsche.

