Weniger Verurteilte in Niedersachsen: mehr Männer als Frauen

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Verurteilungen ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen gesunken. 2020 waren es 66.497, im Jahr zuvor noch 69.187, wie aus der am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Strafverfolgungsstatistik hervorgeht. Mit rund 82 Prozent wurden im vergangenen Jahr weiterhin deutlich mehr Männer als Frauen verurteilt. In rund 2500 Fällen wurden den Angaben zufolge Menschen freigesprochen, etwa 250 weniger als noch 2019.

Einige Zahlen stiegen auch. In 21 Fällen wurden Menschen wegen Mordes verurteilt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2019 (10). In 51 Fällen wurden Männer wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen, zwei mehr als 2019. Frauen wurden in den beiden Jahren nicht wegen dieses Straftatbestands verurteilt.

In dieser Statistik wird laut Ministerium die Tätigkeit der Strafgerichte erfasst. Taten, bei denen keine Verdächtigen ermittelt werden konnten, werden nicht berücksichtigt. Das trifft demnach ebenfalls auf Fälle zu, in denen Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaften eingestellt wurden.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-326574/2