Weniger Transportschiffe auf der Elbe: BUND für Ausbau-Stopp

Schwerin/Dömitz (dpa) –

Die Umweltschutzorganisation BUND sieht angesichts des Klimawandels die Bedeutung der mittleren Elbe für die Schifffahrt schwinden und fordert ein Ende für den weiteren Ausbau. Die Pläne des Bundesverkehrsministeriums, Transporte auf den Fluss zu verlagern, seien gescheitert. Kosten und Nutzen für die Wasserstraße Elbe würden weit auseinanderklaffen, sagte Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND in Mecklenburg-Vorpommern, am Donnerstag. Nötig sei mehr Raum für den Fluss, um Puffer für Hochwasser zu haben. Das helfe auch der geschundenen Artenvielfalt. Als positives Beispiel nannte Cwielag die Elbbiegungen an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, wo der Fluss zwischen Dömitz und Hitzacker rund 50 Meter breiter sei als in anderen Abschnitten.