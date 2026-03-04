Weniger Straftaten, dafür mehr Gewalt in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat zuletzt weniger Straftaten im Land Bremen erfasst. «Sowohl Bremen, als auch Bremerhaven, sind sicherer geworden», sagte Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS). Die Ermittler registrierten im Jahr 2025 mehr als 94.400 Straften – das sind fast 11.000 Fälle weniger als noch im Vorjahr. «Darüber freuen wir uns sehr.»

Laut der Statistik gingen Einbrüche, Raub und Diebstahl in Bremen 2025 zurück. Doch gleichzeitig nehmen Gewaltdelikte weiter zu – etwa häusliche Gewalt, Messerangriffe und Gewalt gegenüber Einsatzkräften.

Die Polizei konnte deutlich mehr Straftaten aufklären. Die Aufklärungsquote im kleinsten Bundesland lag im vergangenen Jahr bei 49 Prozent, wie die Innensenatorin weiter mitteilte. «Das ist ein Höchstwert.»