Weniger Pleiten in Niedersachsen – Bremen instabil

Der Namenszug von Creditreform steht über dem Eingang zur Zentrale des Unternehmens. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Hilfsgelder und Lockerungen im Insolvenzrecht haben die Quote der Firmenpleiten in Niedersachsen sinken lassen. Nach Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sank die Insolvenzquote in dem Bundesland von 55 auf 47 je 10 000 Unternehmen. Die Bremer Wirtschaft wird in dem am Dienstag vorgestellten Bericht hingegen als instabil beschrieben. Dort stieg die Quote von 84 auf 98, was den letzten Platz im Ländervergleich bedeutet. Bundesweit fiel die Insolvenzquote von 59 auf 50 je 10 000 Unternehmen.

Die Insolvenz von Deutschlands größter Friseurkette Klier mit Sitz in Wolfsburg und etwa 9200 Mitarbeitern führt die Auskunftei auf dem zweiten Platz der größten Unternehmensinsolvenzen. Davor rangiert nur Galeria Karstadt Kaufhof mit rund 28 000 Beschäftigten. Betroffen sind aber vor allem kleinere Firmen: In vier von fünf Fällen (80,1 Prozent) hatte das Unternehmen höchstens fünf Mitarbeiter. Insgesamt sind nach Berechnungen von Creditreform etwa 332 000 Arbeitsplätze infolge der diesjährigen Unternehmensinsolvenzen bedroht oder schon weggefallen.

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist aber trotz Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre gesunken. Der deutliche Rückgang bei den Firmenpleiten um 13,4 Prozent auf schätzungsweise 16 300 (Vorjahr: 18 830) Fälle täusche jedoch «über die wirkliche Situation der Unternehmen hinweg», bilanzierte Creditreform. Die staatlichen Hilfen und Erleichterungen im Insolvenzrecht entspannten die Lage 2020.

«Insbesondere für Gastronomie, Einzelhandel oder die Messe-, Reise- und Veranstaltungsbranche hat die Rezession massive Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Finanzlage. Das wird sich ab dem kommenden Jahr dann in den Insolvenzzahlen niederschlagen», prognostizierte Creditreform.

