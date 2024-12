Weniger Plastik bei Feuerwerks-Produkten

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Ansprüche an Silvesterfeuerwerk sind einem Unternehmen aus Bremerhaven zufolge gestiegen. Vielen Kunden sei zum Beispiel eine höhere Umweltverträglichkeit wichtig, teilte das Unternehmen Comet mit, das nach eigenen Angaben zu Deutschlands führenden Feuerwerksfirmen gehört.

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, würden nun bei einigen Bestandteilen biologisch abbaubare Materialien statt Plastik verwendet. Produkte der «Silence Line» verzichten zudem auf laute Knall-Zerleger und sind leiser als konventionelles Feuerwerk. Gefragt sind demnach auch Verbundfeuerwerke, die aufeinander abgestimmte Effekte erzeugen. «Die Kunden haben uns in den letzten Jahren ein klares Signal gegeben – Feuerwerksbatterien, als bequeme „All-inclusive“-Erlebnisse, und Raketen, als Träger von besonderen Lichteffekten am Nachthimmel, haben die klassischen Knallkörper klar in den Schatten gestellt», sagte Geschäftsführer Richard Eickel laut Mitteilung.