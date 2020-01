Weniger Kita-Migrantenkinder sprechen zu Hause deutsch

Gummistiefel und Regenjacken hängen in der Garderobe und sind in einer Kita zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Anteil der Kita-Migrantenkinder in Schleswig-Holstein, deren Familie vorrangig Deutsch spricht, ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete, betrug die Quote Anfang März 2019 knapp 33 Prozent. Das seien gut elf Prozentpunkte weniger gewesen als fünf Jahre zuvor. Zum genannten Zeitpunkt wurden in Tageseinrichtungen in Schleswig-Holstein rund 24 800 Kinder mit Migrationshintergrund betreut. Das waren knapp 22 Prozent aller Kita-Kinder. Von einem Migrationshintergrund wird dann gesprochen, wenn mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft ist.