Weniger islamistische Gefährder in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen gibt es immer weniger islamistische Gefährder. Das hat Innenministerin Daniela Behrens auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. «Seit 2018 sinkt die Anzahl dieser Personen in Niedersachsen kontinuierlich», sagte die SPD-Politikerin. Behrens führte das auf den Niedergang der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), aber auch auf Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zurück. Konkret verwies die Ministerin auf das Verbot des Vereins Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim und auf Haftstrafen für Angehörige der islamistischen Szene.

Grund für Entwarnung gebe es jedoch nicht, betonte Behrens. «Der islamistische Terrorismus bleibt eine sehr reale Bedrohung, die wir in Niedersachsen ausgesprochen ernst nehmen», sagte sie. Auch die Zahl der Gefährder liege noch immer auf einem recht hohen Niveau.

Das Spektrum der Bedrohungsszenarien reiche dabei vom individuell radikalisierten Täter bis zu konspirativ agierenden Terrorzellen. «Unsere Sicherheitsbehörden ergreifen im konkreten Einzelfall und niedrigschwellig alle rechtlich zulässigen Maßnahmen, um dem islamistischen Terrorismus entgegenzuwirken», sagte Behrens.

Dem sogenannten islamistisch-terroristischen Personenpotenzial in Niedersachsen wurden zuletzt rund 90 Personen zugerechnet, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht. Die Zahl der Gefährder ist darin enthalten, sie ist allerdings deutlich niedriger. Wie viele Gefährder es genau gibt, teilte das Ministerium aus Sicherheitsgründen nicht mit.

Von den rund 90 Menschen, die dem islamistisch-terroristischem Bereich zugeordnet werden, haben laut Innenministerium 37 Prozent ausschließlich die deutsche und 35 Prozent die deutsche und eine weitere Staatsangehörigkeit. Etwa 9 Prozent sind türkische Staatsangehörige, weitere 6 Prozent sind Syrer.