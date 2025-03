Weniger Frostschäden an Hamburgs Straßen

Die Reparaturen an den Schlaglöchern auf Hamburgs Straßen haben begonnen. (Symbolfoto). Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind in diesem Winter weniger Straßenschäden entstanden als in der vorigen kalten Jahreszeit. «Es gab weniger Frost- und Tauwechsel. Daher sind auch weniger witterungsbedingte Straßenschäden entstanden», erklärte die Sprecherin des Bezirksamts Mitte, Elsa Scholz.

Reparaturen haben bereits begonnen

Gute Nachrichten für alle Autofahrer auf Hamburgs Straßen: Die Reparaturen an den Schlaglöchern haben schon begonnen. Unterschiedliche Verfahren lassen laut Scholz zu, dass Reparaturarbeiten zumindest zum Teil auch schon während der kalten Jahreszeit durchgeführt werden können. 17 stark betroffene Straßen gebe es im Bezirk Mitte, darunter der Holstenwall, der Gorch-Fock-Wall, die Horner Landstraße und die Hammer Landstraße.

In den ersten fünf Monaten des vergangenen Jahres war die Zahl der Unfälle aufgrund von Schlaglöchern und Straßenschäden in Hamburg im Vergleich zu den vorherigen Jahren deutlich gestiegen.