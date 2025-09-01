Weniger Firmeninsolvenzen in Hamburg

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Hamburg ist nach wie vor auf hohem Niveau (Symbolbild). Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Dennoch liege sie mit 409 vom Insolvenzgericht Hamburg entschiedenen Anträgen weiter auf hohem Niveau, teilte das Statistikamt Nord mit. Im ersten Halbjahr 2024 waren demnach in der Hansestadt noch 428 Insolvenzen gezählt worden. Dennoch liege auch der aktuelle Halbjahreswert noch über denen der Jahre 2017 bis 2023.

Besonders häufig betroffen war den Angaben zufolge das Gastgewerbe: Die Zahl der Fälle stieg im ersten Halbjahr hier sogar um 51 Prozent auf 59. Mit 119 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen liege das Gastgewerbe auch in der relativen Betrachtung vorn. Hamburgweit lag die Quote demnach bei 46 Insolvenzen pro 10.000 Firmen.

In den insolventen Unternehmen des ersten Halbjahres waren laut Statistikamt 2.173 Menschen beschäftigt. Insgesamt hätten die Firmen ihren Gläubigern 527 Millionen Euro geschuldet.

Mehr Privatinsolvenzen in Hamburg

Die Zahl der von Privatpersonen in Hamburg gestellten Anträge auf Verbraucherinsolvenz legte den Angaben zufolge im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 1.196 Fälle zu. Im Schnitt seien die betroffenen Personen mit jeweils gut 40.000 Euro verschuldet gewesen, hieß es.