Weniger Erdbeeren in Niedersachsen geerntet

Erdbeeren vom Wochenmarkt sind beliebt – diese Saison fiel die Ernte jedoch schlechter aus als in der letzten. (Archivfoto) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/ lni) –

Die Erdbeerernte in Niedersachsen ist in dieser Saison schlechter ausgefallen als im Vorjahr. Das könnte an schlechter Witterung und Personalmangel liegen, teilte das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) mit. Demnach werden bei der Ernte dieses Jahr 27.000 Tonnen Erdbeeren erwartet – knapp 16,3 Prozent weniger als 2023. Trotz der Einbußen sei Niedersachsen weiterhin mit Abstand das Bundesland mit der größten einheimischen Erdbeerproduktion, hieß es. Die Zahlen sind noch vorläufig.

Neben den Ernteerträgen geht dabei den Angaben nach auch die Fläche für den Freiland-Anbau zurück. Auf circa 2.000 Hektar Freiland wurden dieses Jahr in Niedersachsen dem LSN zufolge rund 22.200 Tonnen Erdbeeren gepflückt. Die Fläche verringerte sich dabei um knapp 16 Prozent.

Um unabhängiger vom Wetter zu sein, nutzen die Anbauerinnen und Anbauer vermehrt Schutzabdeckungen. Die Fläche für diesen Anbau wurde in dieser Saison um zusätzliche acht Prozent auf insgesamt 247 Hektar ausgeweitet. Laut dem Statistischen Bundesamt gehen die Landwirtschaftsbetriebe deutschlandweit von der niedrigsten Freilanderdbeerernte seit 1995 aus. Die aktuell geschätzte Erdbeerernte im Freiland liegt in Deutschland 24 Prozent unter der bereits geringen Erdbeerernte des Jahres 2023.