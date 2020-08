Weniger Asylbewerber bekamen 2019 Hilfen vom Staat

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Menschen, die in Hamburg als Asylbewerber Geld- und Sachleistungen erhalten, ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Am Jahresende 2019 bezogen in Hamburg knapp 9700 Menschen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das sind 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 57 Prozent der Unterstützten stammten demnach aus Asien (ohne Türkei und Russland).

Ausländer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ((Bamf) die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erhalten haben oder als asylberechtigt anerkannt sind, sind den Angaben zufolge in den Zahlen nicht enthalten. Sie erhalten bei Bedürftigkeit andere Sozialleistungen.

Asylbewerberleistungsgesetz

Pressemitteilung Statistikamt Nord