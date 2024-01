Wenige Unfälle trotz glatter Straßen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Überfrierende Nässe sorgt in Niedersachsen aktuell für besonders glatte Straßen. Schwere Unfälle blieben abends und nachts nach Angaben der Polizeidienststellen im Land jedoch aus. In der Region Hannover sei es seit Donnerstagnachmittag zu knapp 20 Unfällen gekommen, die mit der Wetterlage zusammenhängen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Abgesehen von vereinzelten leichten Verletzungen habe es hierbei keine größeren Schäden gegeben.

In Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) sei am frühen Morgen ein Sattelzug von der Straße gerutscht und gegen eine Laterne geprallt, sagte eine Polizeisprecherin in Oldenburg. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, ansonsten habe es kaum Glätteunfälle gegeben. Ebenso ruhig blieb es in den Bereichen Uelzen, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Lingen. Die meisten Menschen seien vorgewarnt und dementsprechend vorsichtig auf den Straßen unterwegs gewesen, bestätigte ein Sprecher der Polizei in Braunschweig. Abzuwarten sei einer Polizeisprecherin in Osnabrück zufolge, wie sich die Lage im morgendlichen Berufsverkehr entwickelt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) besteht am Freitag weiterhin Glättegefahr in Niedersachsen – hauptsächlich durch überfrierende Nässe, teils auch durch gefrierenden Sprühregen.