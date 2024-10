Wenige Teilzeitstudenten in Schleswig-Holstein

Kiel/Gütersloh (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein gibt es nur wenige Teilzeitstudenten. Der Anteil lag im Wintersemester 2023/24 bei 1,6 Prozent oder 1.055 Studenten – 0,1 Punkte weniger als im Vorjahr, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh auswertete. Das CHE ist eine gemeinsame Tochter der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz. Damit liegt Schleswig-Holstein auf dem vorletzten Platz vor dem Saarland.

Bundesweit lag der Anteil der Teilzeitstudenten bei 7,6 Prozent. Es waren rund 217.000 Teilzeitstudenten, etwa 6.000 weniger als im Wintersemester zuvor. An der Spitze der Bundesländer liegt Hamburg mit einem Anteil von 21,4 Prozent. Das rührt vor allem von den in der Hansestadt angesiedelten Fernhochschulen her, die stark von Berufstätigen frequentiert werden.

Beim Angebot an Teilzeit-Studienangeboten schneidet Schleswig-Holstein besser ab. Der Wert liegt mit 34,4 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 19,9 Prozent. Der Norden liegt damit auf dem sechsten Rang der Bundesländer.