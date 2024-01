Wenige Glätteunfälle im Norden: Häufiger im Westen

Kiel (dpa/lno) –

Eis und Schnee haben auf den Straßen Schleswig-Holsteins in der Nacht zum Freitag für verhältnismäßig wenige Glätteunfälle gesorgt. Nur im Westen des Landes seien 15 witterungsbedingte Unfälle seit Donnerstagabend registriert worden, sagte ein Polizeisprecher der zuständigen Regionalleitstelle. Verletzt wurde dabei niemand.

So kam am frühen Freitagmorgen unter anderem auf der Autobahn 7 bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein Lkw von der Fahrbahn ab und im Graben zum Liegen. Während der Bergungsarbeiten könne es in Fahrtrichtung Flensburg zu Sperrungen und Verzögerungen im Berufsverkehr kommen. Laut Polizei blieben weitere Glätteunfälle in den restlichen Teilen des Landes in der Nacht aus.