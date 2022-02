Wenig Verstöße bei Kontrollen der 3G-Regel im Nahverkehr

Ein Mann steckt während einer Kontrolle der 3G-Maßnahmen im ÖPNV seinen Impfpass wieder ein. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Nach Schwerpunktkontrollen der Einhaltung der 3G-Regeln in Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein hat die Nahverkehrsgesellschaft am Donnerstag ein positives Fazit gezogen. «Die allermeisten Fahrgäste kennen die Regeln und halten sich daran», sagte Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck am Donnerstag. Die Verkehrsunternehmen würden die wenigen anderen Gäste auch künftig immer wieder daran erinnern, dass in Bahn und Bus 3G gelte. An vielen Stellen im Land liefen seit Donnerstagmorgen entsprechende Kontrollen.

Die 3G-Regel gilt in Bahnen und Bussen seit November 2021 – Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die Einhaltung dieser Regel kontrollieren die Unternehmen nach Angaben von NAH.SH stichprobenartig.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-961053/2